В зоопарке Челябинска сняли на видео рысь, «охотящуюся» на спрятанное в коробке лакомство
— На взаимодействие котиков с коробками можно смотреть вечно, — прокомментировала ролик одна из посетительниц зоопарка.
На видео рысь Пятнышко несколько минут пытается открыть коробку, кусает ее и даже копает под ней снег, чтобы достать угощение. Зоологи специально спрятали от рыси вкусняху, чтобы та не расслаблялась и не забывала свои охотничьи инстинкты.
— Положили ей мясо в коробку, чтобы «поохотилась» и подумала немного. Пятнуля, вроде, и понимает, что угощение где-то внутри, а как достать — непонятно. И рта не хватает, чтобы все это дело целиком проглотить, — говорят зоологи.
По их словам, голодная хищница все-таки достала мясо и слопала его. В следующий раз такой трюк с Пятнышком уже не пройдет, нужно будет придумывать что-нибудь новенькое.
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Охоту рыси на коробку сняли на видео в зоопарке Челябинска.
ИСТОЧНИК KP.RU