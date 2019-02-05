В зоопарке Челябинска сняли на видео рысь, «охотящуюся» на спрятанное в коробке лакомство

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-05T14:26:06+03:00

Зоологи специально спрятали мясо, чтобы рысь подумала и «поохотилась». Фото: кадр с видео

У хищницы ушло несколько минут, чтобы понять, как достать «добычу»

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— На взаимодействие котиков с коробками можно смотреть вечно, — прокомментировала ролик одна из посетительниц зоопарка.

На видео рысь Пятнышко несколько минут пытается открыть коробку, кусает ее и даже копает под ней снег, чтобы достать угощение. Зоологи специально спрятали от рыси вкусняху, чтобы та не расслаблялась и не забывала свои охотничьи инстинкты.

— Положили ей мясо в коробку, чтобы «поохотилась» и подумала немного. Пятнуля, вроде, и понимает, что угощение где-то внутри, а как достать — непонятно. И рта не хватает, чтобы все это дело целиком проглотить, — говорят зоологи.

По их словам, голодная хищница все-таки достала мясо и слопала его. В следующий раз такой трюк с Пятнышком уже не пройдет, нужно будет придумывать что-нибудь новенькое.

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Охоту рыси на коробку сняли на видео в зоопарке Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU