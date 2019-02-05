2019-02-05T15:39:29+03:00
Происшествия

В Челябинской области вынесли приговор экс-чиновнику, из-за халатности которого погиб ребенок в ледовом городке

Свою вину бывший госслужащий так и не признал
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Суд приговорил Кузнецова к двум годам условно.Суд приговорил Кузнецова к двум годам условно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 февраля, саткинский суд огласил приговор бывшему начальнику отдела благоустройства администрации Саткинского района Антону Кузнецову. Ему дали два года лишения свободы условно за халатность, из-за которой умер 11-летний мальчик. Кузнецов не проконтролировал, как положено ход и качество работ по строительству ледового городка, поэтому и произошла трагедия.

— В суде Кузнецов вину не признал. Вместе с тем, сторона обвинения собрала доказательства его виновности. Суд также лишил экс-чиновника права занимать должности на государственной и муниципальной службах на два года, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, трагедия случилась в декабре 2017 года. Ребенок забрался на горку в ледовом городке, а когда скатился вниз, на него сорвалась ледяная глыба. С тяжелой травмой живота мальчика отвезли в больницу. Две недели за его жизнь боролись медики, но спасти школьника им не удалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинском зоопарке сняли на видео охоту рыси на коробку
Житель Челябинска, находящийся в федеральном розыске, попался на краже продуктовой тележки из магазина
В Челябинске появились первые жертвы сильных морозов
В Челябинске в тридцатиградусный мороз встали троллейбусы
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Южноуральцы смогут признаться в любви с видеоэкранов пригородных вокзалов
У экс-главы района Челябинской области забрали квартиру за взятку
На Южном Урале ищут гадалку, «снявшую» со школьницы порчу и золотые серьги
На Южном Урале общественники требуют снести здание Почты России
Предприниматель, обвиняемый в смерти трех рабочих из Магнитогорска, хотел откупиться взяткой
На Южном Урале из-за морозов полицейские круглосуточно патрулируют трассы
В челябинскую больницу с малышом, над которым издевалась мать, лег его папа