В Челябинской области вынесли приговор экс-чиновнику, из-за халатности которого погиб ребенок в ледовом городке

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-05T15:39:29+03:00

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Сегодня, 5 февраля, саткинский суд огласил приговор бывшему начальнику отдела благоустройства администрации Саткинского района Антону Кузнецову. Ему дали два года лишения свободы условно за халатность, из-за которой умер 11-летний мальчик. Кузнецов не проконтролировал, как положено ход и качество работ по строительству ледового городка, поэтому и произошла трагедия.

— В суде Кузнецов вину не признал. Вместе с тем, сторона обвинения собрала доказательства его виновности. Суд также лишил экс-чиновника права занимать должности на государственной и муниципальной службах на два года, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, трагедия случилась в декабре 2017 года. Ребенок забрался на горку в ледовом городке, а когда скатился вниз, на него сорвалась ледяная глыба. С тяжелой травмой живота мальчика отвезли в больницу. Две недели за его жизнь боролись медики, но спасти школьника им не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU