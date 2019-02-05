Храм в Челябинской области возглавил священник, награжденный медалью «За отвагу»
В Христорождественском храме Кыштыма сменился настоятель. Отец Иоанн, который несколько лет управлял делами православного прихода, покинул пост по состоянию здоровья.
Как сообщает газета «Кыштымский рабочий», по решению митрополита Челябинского и Миасского, правящего архиерея Григория, преемником Иоанна назначен священник Михаил Чирков.
Новый настоятель пришел в церковь в 2014 году. Он окончил Свято-Тихоновский богословский институт и стал священнослужителем в 48 лет. До этого Михаил Чирков работал учителем истории и обществознания, а также директором школы №4.
Местным жителям Чирков известен, как организатор и координатор городского кадетского движения. За весомый вклад в воспитание подростков он удостоен звания почетного жителя Кыштыма.
Кроме того, за участие в боевых действий в Афганистане Михаил награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU