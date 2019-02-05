Храм в Челябинской области возглавил священник, награжденный медалью «За отвагу»

5 Февр. 16:58 2019-02-06T06:55:26+03:00

В самом величественном соборе Кыштыма прошли кадровые перестановки

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В Христорождественском храме Кыштыма сменился настоятель. Отец Иоанн, который несколько лет управлял делами православного прихода, покинул пост по состоянию здоровья.

Как сообщает газета «Кыштымский рабочий», по решению митрополита Челябинского и Миасского, правящего архиерея Григория, преемником Иоанна назначен священник Михаил Чирков.

Новый настоятель пришел в церковь в 2014 году. Он окончил Свято-Тихоновский богословский институт и стал священнослужителем в 48 лет. До этого Михаил Чирков работал учителем истории и обществознания, а также директором школы №4.

Местным жителям Чирков известен, как организатор и координатор городского кадетского движения. За весомый вклад в воспитание подростков он удостоен звания почетного жителя Кыштыма.

Кроме того, за участие в боевых действий в Афганистане Михаил награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

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ИСТОЧНИК KP.RU