2019-02-05T18:00:44+03:00
Происшествия

На мосту в Магнитогорске из-за тумана в аварию попали 17 машин

Проезжую часть перекрыли на несколько часов
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"Фото: vk.com "На дорогах Магнитки"
Изменить размер текста:

Утром 5 января на Южном переходе около остановки «ТЭЦ» на одном и том же участке дороги было зарегистрировано сразу несколько ДТП. По данным Госавтоинспекции пострадали 17 автомобилей.

— В результате столкновения механические повреждения получили автомобили: ГАЗ-31105, «Тойота Рав 4», «Опель Астра», «Шкода Октавия», «Хенде Портер», «Чери», «Лада Гранта», «Шевроле Нива», «Лада Ларгус», ВАЗ-2112, «Киа Спортейдж», «Лада Гранта» и ГАЗ-322132, — сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

Причиной массовых аварий стал густой туман, который образовался из-за сильного мороза. В связи с аварийной ситуацией движение на Южном переходе было парализовано на несколько часов. Автомобилисты долго не могли разъехаться, устанавливая виновников и схемы аварий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Храм в Челябинской области возглавил священник, награжденный медалью «За отвагу»
В Челябинской области вынесли приговор экс-чиновнику, из-за халатности которого погиб ребенок в ледовом городке
В Челябинском зоопарке сняли на видео охоту рыси на коробку
Житель Челябинска, находящийся в федеральном розыске, попался на краже продуктовой тележки из магазина
В Челябинске появились первые жертвы сильных морозов
В Челябинске в тридцатиградусный мороз встали троллейбусы
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Южноуральцы смогут признаться в любви с видеоэкранов пригородных вокзалов
У экс-главы района Челябинской области забрали квартиру за взятку
На Южном Урале ищут гадалку, «снявшую» со школьницы порчу и золотые серьги
На Южном Урале общественники требуют снести здание Почты России
Предприниматель, обвиняемый в смерти трех рабочих из Магнитогорска, хотел откупиться взяткой
На Южном Урале из-за морозов полицейские круглосуточно патрулируют трассы
В челябинскую больницу с малышом, над которым издевалась мать, лег его папа