На мосту в Магнитогорске из-за тумана в аварию попали 17 машин

СЕГОДНЯ 18:00 2019-02-05T18:00:44+03:00

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Утром 5 января на Южном переходе около остановки «ТЭЦ» на одном и том же участке дороги было зарегистрировано сразу несколько ДТП. По данным Госавтоинспекции пострадали 17 автомобилей.

— В результате столкновения механические повреждения получили автомобили: ГАЗ-31105, «Тойота Рав 4», «Опель Астра», «Шкода Октавия», «Хенде Портер», «Чери», «Лада Гранта», «Шевроле Нива», «Лада Ларгус», ВАЗ-2112, «Киа Спортейдж», «Лада Гранта» и ГАЗ-322132, — сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску.

Причиной массовых аварий стал густой туман, который образовался из-за сильного мороза. В связи с аварийной ситуацией движение на Южном переходе было парализовано на несколько часов. Автомобилисты долго не могли разъехаться, устанавливая виновников и схемы аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU