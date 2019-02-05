Губернатор приедет в Магнитогорск на 40-ой день почтить память погибших
В пятницу 8 февраля исполнится 40 дней со дня трагедии в Магнитогорске. Взрыв газа в жилом доме унес жизни 39 человек.
Литургия и панихида по погибшим пройдет в Кафедральном соборе вознесения Христова. Богослужения возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий.
На богослужение в Магнитогорск приедет губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
В этот же день священнослужители совершат заупокойную литию возле дома 164, по проспекту Карла Маркса.
— Божественная литургия в Кафедральном соборе начнется в 9 утра, панихида по жертвам в 11:00, а заупокойной лития на месте трагедии в 12 часов дня, — информирует пресс-служба городской администрации Магнитогорска.
На сороковины в Магнитку привезут мироточивую икону Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»).
Образ Божьей матери доставят самолетом из Москвы. Он будет выставлен для поклонения в Кафедральном соборе Вознесения Христова с 7 по 10 февраля вместе с иконой, которую спасатели обнаружили на стене рухнувшего дома во время разбора завалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU