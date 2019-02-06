Отмена уроков в Челябинске 6 февраля: школьники снова не учатся из-за сильных морозов

СЕГОДНЯ 03:16 2019-02-06T03:17:22+03:00

Решение приняли сразу для первой и второй смен

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Сегодня, 6 февраля, в школах Челябинска снова отменили занятия для учеников с 1 по 11 класс первой и второй смены. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

По прогнозу синоптиков сегодня один из самых холодных дней в феврале. В 5 часов утра за окном -30 градусов. Днем температура поднимется до -26 градусов Цельсия.

Уроки отменяют второй день подряд. Вероятно, школьники останутся дома и завтра, так как ночная температура снова опустится до -30.

Потепление ожидается в пятницу 8 февраля: ночью -21, днем -14 градусов Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU