Отмена уроков в Челябинске 6 февраля: школьники снова не учатся из-за сильных морозов
Сегодня, 6 февраля, в школах Челябинска снова отменили занятия для учеников с 1 по 11 класс первой и второй смены. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.
По прогнозу синоптиков сегодня один из самых холодных дней в феврале. В 5 часов утра за окном -30 градусов. Днем температура поднимется до -26 градусов Цельсия.
Уроки отменяют второй день подряд. Вероятно, школьники останутся дома и завтра, так как ночная температура снова опустится до -30.
Потепление ожидается в пятницу 8 февраля: ночью -21, днем -14 градусов Цельсия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU