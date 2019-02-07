Житель Челябинска заснял на видео мигающее солнце

СЕГОДНЯ 04:39 2019-02-07T04:39:25+03:00

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Представьте: лежишь в кровати, а за окном каждые несколько секунд день меняется с ночью. Как-будто кто-то балуется кнопкой выключателя света. Такое случилось с жителем Челябинска. Интересный эффект возник из-за клубов пара, выплывающих из трубы и загораживающих солнечный свет. Горожанин решил, что это знак. Снял видео и выложил в соцсети.

— Солнечный СОС в спальном районе Челябинска, — написал Дмитрий на сайте pikabu. — Уже несколько лет у нас в городе серьезные проблемы с экологией. Поэтому, наблюдая эту картину, думается сразу о том, что наша природа просит помощи. Может, это и пар, но проблема актуальна.

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Житель Челябинска снял на видео мигающее солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU