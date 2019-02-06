В Челябинске откормили и «уложили» спать летучую мышь

СЕГОДНЯ 03:21 2019-02-06T03:21:24+03:00

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Летучую мышку-малышку подобрал ночью житель Челябинска. Как мы уже писали ранее, она залетела за ним в подъезд. Выход из зимней спячки для животного смертельно опасен. Молодой человек не растерялся и отвез свою находку в зоопарк. Там и выходили кроху. Она весила всего девять граммов, хотя норма — от 12 до 23 г.

Летучий мышь, а точнее двухцветный кожан, пил из пипетки и съедал по 20 мучных червей в день.

Нашли его в середине января, а 4 февраля в Челябинском зоопарке поделились хорошей новостью:

— Мышь наел свои 16 граммов и ушел в спячку, — рассказали сотрудники зверинца в своей группе в VK.

Вот такие новости от Челябинского зоопарка.

Многие недоумевали: зачем вообще с такой козявочкой возиться? Мол, подумаешь: одной больше, одной меньше.

— Очень важно сохранять численность этих полезнейших млекопитающих. За ночь такая мышка-малышка может уничтожить огромное количество насекомых-вредителей, а так же комаров и всякого разного гнуса, который тоже любит надкусить человека, — пояснили в зоопарке.

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В Челябинске откормили слишком худую летучую мышь.

ИСТОЧНИК KP.RU