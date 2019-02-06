2019-02-06T03:21:24+03:00
Дом. Семья

В Челябинске откормили и «уложили» спать летучую мышь

Горожане спасли голодную малышку, проснувшуюся посреди зимы
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Малышка уже отъелась. Фото: vk.com/chelzooparkМалышка уже отъелась. Фото: vk.com/chelzoopark
Изменить размер текста:

Летучую мышку-малышку подобрал ночью житель Челябинска. Как мы уже писали ранее, она залетела за ним в подъезд. Выход из зимней спячки для животного смертельно опасен. Молодой человек не растерялся и отвез свою находку в зоопарк. Там и выходили кроху. Она весила всего девять граммов, хотя норма — от 12 до 23 г.

Летучий мышь, а точнее двухцветный кожан, пил из пипетки и съедал по 20 мучных червей в день.

Нашли его в середине января, а 4 февраля в Челябинском зоопарке поделились хорошей новостью:

— Мышь наел свои 16 граммов и ушел в спячку, — рассказали сотрудники зверинца в своей группе в VK.

Вот такие новости от Челябинского зоопарка.

Вот такие новости от Челябинского зоопарка.

Многие недоумевали: зачем вообще с такой козявочкой возиться? Мол, подумаешь: одной больше, одной меньше.

— Очень важно сохранять численность этих полезнейших млекопитающих. За ночь такая мышка-малышка может уничтожить огромное количество насекомых-вредителей, а так же комаров и всякого разного гнуса, который тоже любит надкусить человека, — пояснили в зоопарке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

В Челябинске откормили слишком худую летучую мышь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Утром 6 февраля на северо-западе Челябинска встали трамваи и троллейбусы
Фуры на трассах в Челябинской области из-за морозов стали массово выходить из строя
Комната общежития вспыхнула в Озерске
«Зеленая речка» в лесу Челябинска подкрашена безвредным красителем
Морозы в Челябинске: голуби ездят в трамваях
В Челябинске Пенсионный фонд требует от старика вернуть три копейки
Отмена уроков в Челябинске 6 февраля: школьники снова не учатся из-за сильных морозов
Губернатор приедет в Магнитогорск на 40-ой день почтить память погибших
На мосту в Магнитогорске из-за тумана в аварию попали 17 машин
Храм в Челябинской области возглавил священник, награжденный медалью «За отвагу»
В Челябинской области вынесли приговор экс-чиновнику, из-за халатности которого погиб ребенок в ледовом городке
В Челябинском зоопарке сняли на видео охоту рыси на коробку
Житель Челябинска, находящийся в федеральном розыске, попался на краже продуктовой тележки из магазина
В Челябинске появились первые жертвы сильных морозов
В Челябинске в тридцатиградусный мороз встали троллейбусы
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года
Южноуральцы смогут признаться в любви с видеоэкранов пригородных вокзалов
У экс-главы района Челябинской области забрали квартиру за взятку
На Южном Урале ищут гадалку, «снявшую» со школьницы порчу и золотые серьги
На Южном Урале общественники требуют снести здание Почты России
Предприниматель, обвиняемый в смерти трех рабочих из Магнитогорска, хотел откупиться взяткой
На Южном Урале из-за морозов полицейские круглосуточно патрулируют трассы
В челябинскую больницу с малышом, над которым издевалась мать, лег его папа