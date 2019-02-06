Морозы в Челябинске: голуби ездят в трамваях

СЕГОДНЯ 03:50 2019-02-06T03:50:52+03:00

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Лютый мороз в Челябинске заставил пернатых кататься на транспорте вместе с людьми.

— На улице настолько холодно, что пассажирами трамваев стали и голуби, — написал Семен Попов в группе «Типичный Челябинск» в VK и выложил фото.

Птичка проехала в салоне, не пугаясь других пассажиров. И кондуктор ее не прогоняла, хоть и бесплатно проехала. Однако, подписчики группы в комментариях заметили, что трамваи наши оставляют желать лучшего.

— В них не теплее, чем на улице. Разве что ветер не дует, — написал Александр Грунин.

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ИСТОЧНИК KP.RU