«Зеленая речка» в лесу Челябинска подкрашена безвредным красителем
Жители Металлургического района пожаловались в соцсетях на странную речку в лесу недалеко от дома №4 по улице Румянцева. Как мы уже писали ранее, во-первых, она неестественного зеленого цвета, а во-вторых, воняет.
Волонтеры общественной организации «Экочел» тут же выехали на место.
— В реку попадают канализационные стоки. Но зеленый цвет воды объясняется тем, что в состав стока входит краситель «уранин». С экологической точки зрения он является безвредным. Данный краситель применяется для определения направления движения воды и утечки технологической воды в теплосетях, — сообщили экологи.
По итогам рейда они направили письма в Министерство экологии и Росприроднадзор.
Зеленая речка на ЧМЗ уже стала местной достопримечательностью. Фото: Экочел.
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ИСТОЧНИК KP.RU