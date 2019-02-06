2019-02-06T04:01:00+03:00
Общество

«Зеленая речка» в лесу Челябинска подкрашена безвредным красителем

Вонючим источником занялись экологи
Ирина КАРЕЛИНА
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Зеленая речка в Челябинске. Фото: Экочел.Зеленая речка в Челябинске. Фото: Экочел.
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Жители Металлургического района пожаловались в соцсетях на странную речку в лесу недалеко от дома №4 по улице Румянцева. Как мы уже писали ранее, во-первых, она неестественного зеленого цвета, а во-вторых, воняет.

Волонтеры общественной организации «Экочел» тут же выехали на место.

— В реку попадают канализационные стоки. Но зеленый цвет воды объясняется тем, что в состав стока входит краситель «уранин». С экологической точки зрения он является безвредным. Данный краситель применяется для определения направления движения воды и утечки технологической воды в теплосетях, — сообщили экологи.

По итогам рейда они направили письма в Министерство экологии и Росприроднадзор.

Зеленая речка на ЧМЗ уже стала местной достопримечательностью. Фото: Экочел.

Зеленая речка на ЧМЗ уже стала местной достопримечательностью. Фото: Экочел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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