Комната общежития вспыхнула в Озерске

СЕГОДНЯ 04:52 2019-02-06T04:53:07+03:00

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Вызов дежурному противопожарной службы поступил вечером 5 февраля. Горела комната в одном из общежитий Озерска. Эпицентр пожара был на седьмом этаже. С возгоранием справились в восемь часов.

— С ближайших этажей здания были эвакуированы 26 человек, среди них 11 детей. Погибших нет, однако, в больницы отправили семь человек, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Как и в целом по области, в Озерске — сильные минусовые температуры. В такую погоду часто замыкает старая проводка и вообще крупные пожары не редкость. Сейчас сотрудники отдела дознания устанавливают причину возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU