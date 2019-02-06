Комната общежития вспыхнула в Озерске
Вызов дежурному противопожарной службы поступил вечером 5 февраля. Горела комната в одном из общежитий Озерска. Эпицентр пожара был на седьмом этаже. С возгоранием справились в восемь часов.
— С ближайших этажей здания были эвакуированы 26 человек, среди них 11 детей. Погибших нет, однако, в больницы отправили семь человек, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Как и в целом по области, в Озерске — сильные минусовые температуры. В такую погоду часто замыкает старая проводка и вообще крупные пожары не редкость. Сейчас сотрудники отдела дознания устанавливают причину возгорания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU