2019-02-06T06:04:39+03:00
Происшествия

Фуры на трассах в Челябинской области из-за морозов стали массово выходить из строя

На помощь приходят сотрудники ГИБДД
Андрей АБРАМОВ
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Сотрудники ДПС приходят на помощь. Фото: УГИБДД Челябинской областиСотрудники ДПС приходят на помощь. Фото: УГИБДД Челябинской области
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Аномально низкие температуры атаковали грузовики, которые перемещаются по трассам Челябинской области. Похолодания не выдерживают и обычные легковушки. Только за 5 февраля сотрудники областного полка ДПС помогли 20 водителям на трассе. Также оказана помощь шести пешеходам, оказавшимся на трассе в мороз, которым помогли добраться до дома.

— На М-5 в Саткинском районе у автомобиля «Скания» замерзло топливо. Инспекторы помогли отогреть систему. Здесь же экипаж ДПС помог еще двум водителям большегрузов отогреть дизель, а водителю «Вольво» устранить техническую неисправность автомобиля, — рассказали в УГИБДД Челябинской области.

В Сосновском районе сотрудники ДПС помогли добраться семье до дома: их машина заглохла посреди трассы. Полицейские подцепили трос к неисправному транспорту и отбуксировали его. Водителя грузовой ГАЗели на трассе в сторону Кургана отогрели в патрульном автомобиле и помогли выявить неисправность.

— При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и заправленный автомобиль. Не пренебрегать правилами безопасности на морозе и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Личный состав Госавтоинспекции всегда готов прийти на помощь, — говорят в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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