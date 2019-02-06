2019-02-06T06:11:36+03:00
Происшествия

Утром 6 февраля на северо-западе Челябинска встали трамваи и троллейбусы

Причиной называют обрыв проводов
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске встали троллейбусы и трамваи. Фото из группы VK «Челябинский транспорт»В Челябинске встали троллейбусы и трамваи. Фото из группы VK «Челябинский транспорт»
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Холодным утром 6 февраля тысячи жителей Челябинска не смогли уехать на работу на муниципальном транспорте. В районе перекрестка проспекта Победы и Молодогвардейцев случился обрыв контактной сети.

— Ко всему прочему добавилась авария на водопроводе, — пишут очевидцы в соцсетях.

Вагоны идут до центра.

Трамвай №16: Вокзал-Кирова-Российская-Вокзал.

Трамвай №14, 17: до центра

Трамвай№15: до центра либо до Першино.

Накануне транспортный коллапс случился в районе моста на Северо-Крымской. Из-за обрыва проводов встали троллейбусы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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