Утром 6 февраля на северо-западе Челябинска встали трамваи и троллейбусы
Холодным утром 6 февраля тысячи жителей Челябинска не смогли уехать на работу на муниципальном транспорте. В районе перекрестка проспекта Победы и Молодогвардейцев случился обрыв контактной сети.
— Ко всему прочему добавилась авария на водопроводе, — пишут очевидцы в соцсетях.
Вагоны идут до центра.
Трамвай №16: Вокзал-Кирова-Российская-Вокзал.
Трамвай №14, 17: до центра
Трамвай№15: до центра либо до Першино.
Накануне транспортный коллапс случился в районе моста на Северо-Крымской. Из-за обрыва проводов встали троллейбусы.
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ИСТОЧНИК KP.RU