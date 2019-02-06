Утром 6 февраля на северо-западе Челябинска встали трамваи и троллейбусы

СЕГОДНЯ 06:11 2019-02-06T06:11:36+03:00

В Челябинске встали троллейбусы и трамваи. Фото из группы VK «Челябинский транспорт»

Изменить размер текста: A A

Холодным утром 6 февраля тысячи жителей Челябинска не смогли уехать на работу на муниципальном транспорте. В районе перекрестка проспекта Победы и Молодогвардейцев случился обрыв контактной сети.

— Ко всему прочему добавилась авария на водопроводе, — пишут очевидцы в соцсетях.

Вагоны идут до центра.

Трамвай №16: Вокзал-Кирова-Российская-Вокзал.

Трамвай №14, 17: до центра

Трамвай№15: до центра либо до Першино.

Накануне транспортный коллапс случился в районе моста на Северо-Крымской. Из-за обрыва проводов встали троллейбусы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU