2019-02-06T08:05:40+03:00
Экономика

Выгодные условия по кредитам для всех, кто получает зарплату на банковскую карту

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Челябинвестбанк предложил выгодные условия потребительского кредита «Зарплатный» всем, кто официально трудоустроен и получает зарплату на карту любого российского банка. Ранее такие условия в Челябинвестбанке действовали только для своих «зарплатных» клиентов.

Отсутствие залога, комфортная ставка — от 11,9 до 19,9% годовых, продолжительный — до 5 лет — срок кредитования, любая, в пределах от 30 тысяч до 2 млн рублей, сумма кредита — такие условия предлагает банк по кредиту «Зарплатный». Так же у клиентов есть возможность отказаться от страховки, при этом ставка увеличится на 2,5 процентных пункта.

Клиент сам выбирает удобные для себя параметры кредита, от которых будет зависеть итоговая ставка. Процентную ставку в каждом конкретном случае банк определяет по результатам анализа представленных клиентом документов; она зависит от качества кредитной истории, размера дохода, наличия страховки, суммы кредита и некоторых других условий.

Узнать подробности и направить предварительную онлайн-заявку можно сайте Челябинвестбанка в разделе «Кредитование». Консультации — по телефону справочной службы 8 (351) 268-00-88 круглосуточно.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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