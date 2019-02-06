Сотни школ Челябинской области закрыты на карантин

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-06T07:48:55+03:00

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Аномальные холода не остановили простудный сезон. В Челябинской области фиксируют превышение порога заболеваемости ОРВИ на 31%. Специалисты оценивают ситуацию как эпидемическую. Из-за этого школы массово стали закрываться на карантин.

По данным Роспотребнадзора, с конца января в регионе зафиксировали свыше 38 тысяч случаев ОРВИ. На 10 000 человек болеют 116. Чаще всех за медпомощью обращаются родители школьников.

— В Челябинске зарегистрировано 15 589 случаев ОРВИ. Показатель составил 129,6 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 30%, — отмечают в Роспотребнадзоре.

На 4 февраля в Челябинской области закрыты 109 школ. Карантин в четырех техникумах и одном садике.

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ИСТОЧНИК KP.RU