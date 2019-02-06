Лжебизнесмен продал жителю Златоуста фуру-пустышку за 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:54 2019-02-06T07:54:48+03:00

За это ему грозит до пяти лет колонии

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В Златоусте расследуют уголовное дело о мошенничестве. Заявление написал бизнесмен. Рассказал, что на него вышел человек и предложил ему полный бензовоз топлива за 160 тысяч рублей. Тот перевел продавцу деньги на карту, но так и не дождался товар.

Примечательно, что после получения денег продавец несколько раз выходил на связь, сообщая, покупателю о проблемах, которые он уладит в срок. В итоге дизельное топливо не поставил, деньги не вернул.

— Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный и не судимый южноуралец 39 лет. Возбуждено дело о мошенничестве. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU