Новая выставка акварели открывается в Челябинске
7 февраля в Челябинске открывается выставка работ Германа Травникова. Этот живописец носит звание народного художника России. Экспозиция называется «Акварельные путешествия».
— Будет представлено более 70 работ, которые художник создал в разное время. Травников много путешествует, и зрители смогут увидеть несколько серий, география создания которых распространяется от Восточной Европы до Севера России. Здесь и знакомые художнику виды Урала, с его горами и лугами; бескрайние просторы Зауралья; дикие и суровые таежные пейзажи; мягкий и теплый Крым; загадочный и пленительный Восток, — сообщили в пресс-службе регионального минкульта.
Последняя персональная выставка Германа Травникова прошла в Челябинске десять лет назад. В экспозицию войдут произведения из личной коллекции художника, а также из фондов Курганского областного художественного музея.
Музей искусств (пл. Революции, 1)
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