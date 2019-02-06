Новая выставка акварели открывается в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-06T08:22:50+03:00

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7 февраля в Челябинске открывается выставка работ Германа Травникова. Этот живописец носит звание народного художника России. Экспозиция называется «Акварельные путешествия».

— Будет представлено более 70 работ, которые художник создал в разное время. Травников много путешествует, и зрители смогут увидеть несколько серий, география создания которых распространяется от Восточной Европы до Севера России. Здесь и знакомые художнику виды Урала, с его горами и лугами; бескрайние просторы Зауралья; дикие и суровые таежные пейзажи; мягкий и теплый Крым; загадочный и пленительный Восток, — сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Последняя персональная выставка Германа Травникова прошла в Челябинске десять лет назад. В экспозицию войдут произведения из личной коллекции художника, а также из фондов Курганского областного художественного музея.

Музей искусств (пл. Революции, 1)

(351) 266-38-17

ИСТОЧНИК KP.RU