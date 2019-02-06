Судебные приставы арестовали кафе в Челябинской области
Супруги-бизнесмены из Кыштыма задолжали налоговой более 600 тысяч рублей. У них был бизнес — кафе, гостиница, боулинг. Но на счетах у них лежали всего пару тысяч. Платить долг они не собирались.
— Оба были ограничены в праве выезда за границу. Также они не могли продать свое кафе и дом. Но решающим аргументом в пользу погашения долга стал арест недвижимости для дальнейшей передачи их на торги, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
Как только должникам пришли бумаги об аресте, они сразу нашли всю необходимую сумму и полностью погасили долг.
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ИСТОЧНИК KP.RU