Погорельцам из Озерска помогут по распоряжению губернатора
ЧП в Озерске случилось 5 февраля. В одном из городских общежитий вспыхнула комната. Стала ли причиной пожара неисправная проводка, или дело в непотушенной сигарете, установит экспертиза.
Хорошо, что в огне никто не погиб. Из здания эвакуировали 26 человек. В том числе, 11 детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с отравлением угарным газом в больницы госпитализированы семь человек.
Губернатор Борис Дубровский распорядился помочь погорельцам: им компенсируют стоимость уничтоженного огнем имущества.
Кроме того, глава региона потребовал решить вопрос с временным расселением жителей пострадавшего общежития в кратчайшие сроки.
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ИСТОЧНИК KP.RU