Погорельцам из Озерска помогут по распоряжению губернатора

СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-06T10:13:15+03:00

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ЧП в Озерске случилось 5 февраля. В одном из городских общежитий вспыхнула комната. Стала ли причиной пожара неисправная проводка, или дело в непотушенной сигарете, установит экспертиза.

Хорошо, что в огне никто не погиб. Из здания эвакуировали 26 человек. В том числе, 11 детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, с отравлением угарным газом в больницы госпитализированы семь человек.

Губернатор Борис Дубровский распорядился помочь погорельцам: им компенсируют стоимость уничтоженного огнем имущества.

Кроме того, глава региона потребовал решить вопрос с временным расселением жителей пострадавшего общежития в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU