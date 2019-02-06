2019-02-06T11:45:29+03:00
Общество

Из-за морозов закрыли движение автобусов из Челябинской области в Казахстан

Рейсы отменены до особого распоряжения
Сергей УФИМЦЕВ
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На трассе «Челябинск — Троицк» частично ограничили движение. Фото: Мария ЛЕНЦ.На трассе «Челябинск — Троицк» частично ограничили движение. Фото: Мария ЛЕНЦ.
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Из-за непогоды пришлось ограничить движение дизельных машин и рейсовых автобусов в сторону Казахстана на трассе «ЧелябинскТроицк». Причина: в области стоят трескучие морозы, а в соседней республике бушует снегопад.

— Движение ограничено до особого распоряжения, — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Водители легковушек могут выезжать на трассу на свой страх и риск. В МЧС отметили, что на 131-м км трассы «Челябинск — Троицк» есть АЗС, а на 146-м — пункт обогрева.

ВАЖНО

Если ваша машина заглохла на трассе, не медлите — звоните на экстренный номер 112. На загородных дорогах во время морозов дежурят бригады МЧС и экипажи ГИБДД. Они всегда готовы помочь замерзающим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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