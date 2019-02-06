«Запах ужасный и не проветрить»: В многоэтажках Челябинска взялись красить подъезды в мороз

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-06T15:08:16+03:00

Сейчас подъезд толком не проветривается и весь запах идет в квартиры. Фото: Валерий ШАХОВ

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За окном минус 30, а в Металлургическом районе коммунальщики решили привести в порядок подъезды. Краска сохнет долго, помещение почти не проветривается. Весь запах идет в квартиры.

— У ЖЭКа № 4, видимо, лето, красят подъезд по улице Трудовой, 23. Запах ужасный и окна в квартире не открыть — холодно. Бедная женщина красит лестничные пролеты. Как может начальник ЖЭКа в такой холод разрешить работы? Она подумала о жильцах подъезда, о том, что дети дома и пожилые люди? — написала в группе «Подслушано ЧМЗ» жительница дома Татьяна.

В комментариях горожане добавили, стены красят и на улице Дегтярева. Некоторые заметили, что такая ситуация повторяется из года в год.

— Года три-четыре назад, такая же история была на Вахтангова, 2. Я помню, беременная была и просто вешалась. На улице тоже морозы были, стойкий запах краски. Сочувствую вам и очень хорошо понимаю, — рассказала Татьяна.

Челябинцы советуют жильцам писать жалобу в управляющую компанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU