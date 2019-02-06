Прокуратура накажет виновников, которые допустили аварию в морозы на доме в Челябинске
Ранним утром 6 февраля коммунальная авария случилась в многоэтажке на проспекте Победы, 336. Прорвало трубы отопления, залило часть дома. Коммунальщики весь день устраняют аварию. При этом, батареи в доме остались теплые.
— Также есть водоснабжение, а электричество отключили. Сейчас ремонтом занимается управляющая компания. Прокурором области поручено в ходе проверки дать надлежащую оценку действиям должностных лиц. Сейчас устанавливаем ответственных, по вине которых случилась авария, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Это не единственное ЧП из-за холодов. Также утром 6 февраля на северо-западе Челябинска встали трамваи и троллейбусы. Причиной называют обрыв проводов.
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ИСТОЧНИК KP.RU