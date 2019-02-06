Экс-начальница почты из Челябинской области воровала пенсии

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-06T15:20:49+03:00

Экс-начальницу отправили в колонию на три года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее ее судили за это же

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В Сосновском районе выносили приговор 41-летней жительнице Челябинска. Она была начальником почтового отделения. Ее признали виновной в присвоении пенсий.

Аферистка руководила почтовым отделением в Саргазах. В прошлом году она сделала пенсионные поручения — бумаги, в которых расписываются пришедшие за выплатой, и подделала в них автографы. За пятерых пенсионеров она получили свыше 100 000 рублей.

— Кроме того, присвоила товар с почты стоимостью свыше 50 00 рублей и из кассы более 300 000 рублей. Поскольку ее ранее судили за аналогичное преступление, судом ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU