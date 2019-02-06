Несмотря на большие долги перед коммунальщиками, суд вернул многодетной семье воду в Челябинской области
В селе Кумляк Уйского района живет многодетная семья. Водопровода в доме нет — таскают воду из колонки у избушки. Мать-одиночка не смогла платить коммуналку и тогда фирма, которая обслуживает колонку, отключила ее. Челябинка пошла в прокуратуру.
У семьи был долг перед коммунальщиками в 10 000 рублей. Через приставов у них пытались взыскать долги, но в доме буквально не нашлось ничего ценного, что можно было бы продать. Тогда коммунальщики отключили колонку, но при этом никакого официального документа женщине не отправили.
— В защиту прав многодетной матери прокурор района обратился в суд с требованиями восстановить работоспособность водоразборной колонки, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В итоге воду вернули, но долг никуда не исчез.
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ИСТОЧНИК KP.RU