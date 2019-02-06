2019-02-06T15:59:05+03:00
Происшествия

На семью из Челябинской области завели уголовное дело за побои детей

Детей растили в антисанитарии и недокармливали
Андрей АБРАМОВ
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Родители били и оскорбляли детей.Родители били и оскорбляли детей.Фото: EAST NEWS
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Семейная драма в Увельском районе. Эта ячейка общества была на контроле у полицейских. Мать с отцом — обоим немного за 30 лет — злоупотребляли спиртным. При этом их методы воспитания двоих детей нельзя назвать гуманными. Тумаки часто доставались двумя братьям восьми и пяти лет.

— Систематически допускали жестокое обращение с детьми, били и оскорбляли. В доме, где проживали несовершеннолетние, были антисанитарные условия, дети плохо ели. С семьей проводилась профилактическая работа, при этом родители выводов не делали. Органами опеки ребята изъяты и помещены в реабилитационный центр, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На родителей завели уголовное дело неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до трех лет колонии. Суда они ожидают под подпиской. Родительские права у них пока не забрали, но похоже, органы опеки вскоре начнут процедуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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