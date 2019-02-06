Пожарные вытащили ребенка из горящего дома в Челябинске
Горела пятиэтажка на Сулимова в Челябинске. Через пару минут после звонка к месту мчались подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Очаг был в квартире на втором этаже.
— Бдительная женщина, проходившая в этот морозный день мимо дома, увидела, как на подоконнике стоит маленький ребенок, плачет и зовет на помощь. Наблюдалось сильное задымление, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
На окнах квартиры были установлены пресловутые металлические решетки. Благодаря специальному инструменту их удалось оперативно убрать. По лестнице огнеборцы спасли ребенка. Шестилетний дошколенок не пострадал. В момент пожара он был дома один.
— В квартире горели вещи, площадь пожара составила два квадратных метра. Родители прибыли к месту ЧП через 15 минут. Папа и мама были на работе. Мальчик обнаружил зажигалку и начал поджигать бумагу. Разгоревшееся пламя испугало малыша, он забрался на подоконник и стал просить о помощи. Бдительность граждан и профессионализм пожарных и спасателей позволили не допустить трагедию. В случае беды незамедлительно звоните по номерам 01, 101 и 112, — добавили спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU