В Челябинске судят автовора, который угонял дорогие иномарки
Обвиняемому 47 лет. По версии следствия, криминальными делами он промышлял в Челябинске и Тюмени. На неохроняемых стоянках присматривал жертву. Это были машины марки Mitsubishi. Вероятно, у него было оборудование, которые считывало код сигнализации именно этих авто.
— С помощью электронного устройства считывал коды сигнализации, когда владелец ставил машину на охрану. После этого обвиняемый проникал в автомобиль, где демонтировал замки зажигания, запускал двигатель и скрывался с места преступления, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Чтобы продать угнанные авто, мужчина перебил идентификационные номера кузова и двигателя.
Всего он похитил семь иномарок стоимостью свыше 5,2 млн рублей. Все автомашины в ходе предварительного расследования изъяты. Свою вину угонщик признал. Ему грозит крупный штраф и до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU