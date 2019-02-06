2019-02-06T16:38:46+03:00
Происшествия

В Челябинске судят автовора, который угонял дорогие иномарки

Ему удалось похитить семь машин
Андрей АБРАМОВ
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Похититель угонял иномарки в Челябинске и Тюмени. Фото: Андрей КОПАЛОВПохититель угонял иномарки в Челябинске и Тюмени. Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Обвиняемому 47 лет. По версии следствия, криминальными делами он промышлял в Челябинске и Тюмени. На неохроняемых стоянках присматривал жертву. Это были машины марки Mitsubishi. Вероятно, у него было оборудование, которые считывало код сигнализации именно этих авто.

— С помощью электронного устройства считывал коды сигнализации, когда владелец ставил машину на охрану. После этого обвиняемый проникал в автомобиль, где демонтировал замки зажигания, запускал двигатель и скрывался с места преступления, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Чтобы продать угнанные авто, мужчина перебил идентификационные номера кузова и двигателя.

Всего он похитил семь иномарок стоимостью свыше 5,2 млн рублей. Все автомашины в ходе предварительного расследования изъяты. Свою вину угонщик признал. Ему грозит крупный штраф и до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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