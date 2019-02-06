Таксиста из Кургана будут судить за то, что возил клиента в багажнике

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-06T17:28:44+03:00

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Криминальная история в Кургане: перед судом ответит 30-летний таксист. В октябре прошлого года к нему в машину сел старый знакомый. Клиента тот хорошо запомнил: пару месяцев назад парень совершил крупную поездку, но платить не стал — кинулся наутек.

Когда пассажир увидел, что сел в машину к тому самому таксисту — вновь побежал. Но на этот раз водитель догнал его и повалил наземь. После этого он дотащил его до багажника и запер внутри.

— Чтобы принудить клиента вернуть долг, обвиняемый вывез его в безлюдное место и избил. Пострадавший сказал, что все вернет и его вновь засунули в багажник. По дороге в город, он набрал 112. Таксист услышал голос и высадил мужчину, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Теперь таксиста будут судить за похищение и самоуправство. Только по первой статье ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU