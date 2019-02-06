2019-02-06T17:28:44+03:00
Происшествия

Таксиста из Кургана будут судить за то, что возил клиента в багажнике

Таким нехитрым способом он пытался заставить его заплатить за поездку
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Таксист похитил пассажира в Кургане. Фото: Евгения ГУСЕВАТаксист похитил пассажира в Кургане. Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Криминальная история в Кургане: перед судом ответит 30-летний таксист. В октябре прошлого года к нему в машину сел старый знакомый. Клиента тот хорошо запомнил: пару месяцев назад парень совершил крупную поездку, но платить не стал — кинулся наутек.

Когда пассажир увидел, что сел в машину к тому самому таксисту — вновь побежал. Но на этот раз водитель догнал его и повалил наземь. После этого он дотащил его до багажника и запер внутри.

— Чтобы принудить клиента вернуть долг, обвиняемый вывез его в безлюдное место и избил. Пострадавший сказал, что все вернет и его вновь засунули в багажник. По дороге в город, он набрал 112. Таксист услышал голос и высадил мужчину, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Теперь таксиста будут судить за похищение и самоуправство. Только по первой статье ему грозит до пяти лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изобретатель из Челябинска сделал подземный лифт для машины
Пенсионный фонд объяснил, почему потребовал у жителя Челябинска вернуть три копейки
Электровоз упал в ствол шахты в Челябинской области
В Челябинске судят автовора, который угонял дорогие иномарки
Врачи онкоцентра Челябинской области ответят на вопросы горожан без очередей
Пожарные вытащили ребенка из горящего дома в Челябинске
На семью из Челябинской области завели уголовное дело за побои детей
Сотрудники центра для беспризорников ответят в суде за кражу 9,6 миллионов
Несмотря на большие долги перед коммунальщиками, суд вернул многодетной семье воду в Челябинской области
Экс-начальница почты из Челябинской области воровала пенсии
Прокуратура накажет виновников, которые допустили аварию в морозы на доме в Челябинске
«Запах ужасный и не проветрить»: В многоэтажках Челябинска взялись красить подъезды в мороз
Из-за морозов закрыли движение автобусов из Челябинской области в Казахстан
Погорельцам из Озерска помогут по распоряжению губернатора
Судебные приставы арестовали кафе в Челябинской области
Новая выставка акварели открывается в Челябинске
Лжебизнесмен продал жителю Златоуста фуру-пустышку за 160 тысяч рублей
Более 100 школ в Челябинской области закрыли на карантин
Выгодные условия по кредитам для всех, кто получает зарплату на банковскую карту
Утром 6 февраля на северо-западе Челябинска встали трамваи и троллейбусы
Фуры на трассах в Челябинской области из-за морозов стали массово выходить из строя
Комната общежития вспыхнула в Озерске
«Зеленая речка» в лесу Челябинска подкрашена безвредным красителем