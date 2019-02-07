Отмена уроков в Челябинске 7 февраля: школьников опять оставили дома
Сегодня, 7 февраля, в школах Челябинска снова отменили занятия для учеников с 1 по 11 классы первой и второй смены. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска. Школьники сидят дома уже третий день.
Сегодня в 5 часов утра за окном -28 градусов. Температура постепенно будет подниматься, и днем будет уже -22. Холода отступают. Завтра, по прогнозу синоптиков, воздух прогреется до -13 градусов Цельсия. Снова ожидается обильный снегопад.
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ИСТОЧНИК KP.RU