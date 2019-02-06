«Памятник Децлу»: в Челябинске растет рябина Толмацкого

СЕГОДНЯ 20:50 2019-02-06T20:50:30+03:00

Он сам посадил ее здесь пять лет назад [ФОТО, ВИДЕО]

Изменить размер текста: A A

Известие о внезапной смерти 35-летнего рэпера опечалило многих жителей Челябинска. Здесь у него немало фанатов. Они и вспомнили, что в городе растет рябинка, посаженная Кириллом Толмацким собственноручно.

19 мая 2014 года Децл в рамках экологической акции посадил рябину в сквере ЧГАКИ. В соцсетях это дерево назвали челябинским памятником Децлу.

2014 г. Децл в Челябинске. Фото: Евгений Мастер.

Напомним, Толмацкий скончался 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке ему внезапно стало плохо. Остановка сердца. Причем до этого артист на здоровье не жаловался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Децл посадил рябину в Челябинске, 2014 г.Видео: Евгений Мастер

ИСТОЧНИК KP.RU