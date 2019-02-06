2019-02-06T20:50:30+03:00
Общество

«Памятник Децлу»: в Челябинске растет рябина Толмацкого

Он сам посадил ее здесь пять лет назад [ФОТО, ВИДЕО]
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Децл сажает рябину в Челябинске. Фото: Евгений Мастер.Децл сажает рябину в Челябинске. Фото: Евгений Мастер.
Изменить размер текста:

Известие о внезапной смерти 35-летнего рэпера опечалило многих жителей Челябинска. Здесь у него немало фанатов. Они и вспомнили, что в городе растет рябинка, посаженная Кириллом Толмацким собственноручно.

19 мая 2014 года Децл в рамках экологической акции посадил рябину в сквере ЧГАКИ. В соцсетях это дерево назвали челябинским памятником Децлу.

2014 г. Децл в Челябинске. Фото: Евгений Мастер.

2014 г. Децл в Челябинске. Фото: Евгений Мастер.

Напомним, Толмацкий скончался 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке ему внезапно стало плохо. Остановка сердца. Причем до этого артист на здоровье не жаловался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Децл посадил рябину в Челябинске, 2014 г.Видео: Евгений Мастер

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий): досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изобретатель из Челябинска сделал подземный лифт для машины
Таксиста из Кургана будут судить за то, что возил клиента в багажнике
Пенсионный фонд объяснил, почему потребовал у жителя Челябинска вернуть три копейки
Электровоз упал в ствол шахты в Челябинской области
В Челябинске судят автовора, который угонял дорогие иномарки
Врачи онкоцентра Челябинской области ответят на вопросы горожан без очередей
Пожарные вытащили ребенка из горящего дома в Челябинске
На семью из Челябинской области завели уголовное дело за побои детей
Сотрудники центра для беспризорников ответят в суде за кражу 9,6 миллионов
Несмотря на большие долги перед коммунальщиками, суд вернул многодетной семье воду в Челябинской области
Экс-начальница почты из Челябинской области воровала пенсии
Прокуратура накажет виновников, которые допустили аварию в морозы на доме в Челябинске
«Запах ужасный и не проветрить»: В многоэтажках Челябинска взялись красить подъезды в мороз
Из-за морозов закрыли движение автобусов из Челябинской области в Казахстан
Погорельцам из Озерска помогут по распоряжению губернатора
Судебные приставы арестовали кафе в Челябинской области
Новая выставка акварели открывается в Челябинске
Лжебизнесмен продал жителю Златоуста фуру-пустышку за 160 тысяч рублей
Более 100 школ в Челябинской области закрыли на карантин
Выгодные условия по кредитам для всех, кто получает зарплату на банковскую карту
Утром 6 февраля на северо-западе Челябинска встали трамваи и троллейбусы
Фуры на трассах в Челябинской области из-за морозов стали массово выходить из строя
Комната общежития вспыхнула в Озерске
«Зеленая речка» в лесу Челябинска подкрашена безвредным красителем