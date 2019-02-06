«Памятник Децлу»: в Челябинске растет рябина Толмацкого
Известие о внезапной смерти 35-летнего рэпера опечалило многих жителей Челябинска. Здесь у него немало фанатов. Они и вспомнили, что в городе растет рябинка, посаженная Кириллом Толмацким собственноручно.
19 мая 2014 года Децл в рамках экологической акции посадил рябину в сквере ЧГАКИ. В соцсетях это дерево назвали челябинским памятником Децлу.
2014 г. Децл в Челябинске. Фото: Евгений Мастер.
Напомним, Толмацкий скончался 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке ему внезапно стало плохо. Остановка сердца. Причем до этого артист на здоровье не жаловался.
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Децл посадил рябину в Челябинске, 2014 г.Видео: Евгений Мастер
ИСТОЧНИК KP.RU
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