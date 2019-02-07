Житель Челябинска украл металлолом в пункте приема металла, чтобы сдать его туда же

СЕГОДНЯ 04:38 2019-02-07T04:38:33+03:00

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Все гениальное просто, — подумал житель Челябинска, решивший заработать незаконным способом. 1 февраля вечером он украл металлическую балку в пункте приема металла, чтобы утром сдать ее туда же и получить деньжат. Не заморочился он и с хранением вещицы. Просто закопал ее в снег рядом с металлоприемником на ул. Механической. Чтобы туда сюда с ней не таскаться.

Однако, по его душу приехал экипаж охранного агентства. Оказалось, что сработала тревожная кнопка. Задержанный молодой человек признался в краже. Об этом рассказали сотрудники агентства "Варяг" в группе "Подслушано ЧМЗ" в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU