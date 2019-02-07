Жители Челябинской области стали реже умирать от туберкулеза

СЕГОДНЯ 05:19 2019-02-07T05:19:03+03:00

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Медики подвели итоги своей борьбы с туберкулезом за 2018 год. Оказалось, по области стало меньше смертей от этого грозного заболевания: улучшение аж на 17%, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

— В минувшем году от туберкулеза умерло на 53 человека меньше, чем в 2017. Показатель составил 8,5 на 100 000 населения. Если честно, мы сами не ожидали, что получим такие результаты, — говорит главный фтизиатр регионального минздрава Марина Лехляйдер.

Смертей стало меньше из-за того, что повысилось качество и доступность диагностики. Туберкулез теперь чаще выявляют на ранних стадиях. А участковые фтизиатры более пристально следят за течением болезни в семьях.

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ИСТОЧНИК KP.RU