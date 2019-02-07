2019-02-07T07:00:29+03:00
Общество

Горожане назвали самый благоустроенный район Челябинска

А также самый невзрачный
Лидия ПЕСКОВА
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Даже зимой в центре города красота!Даже зимой в центре города красота!Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, какой район родного города они считают самым благоустроенным, сообщает пресс-служба вуза.

Ответы, в общем-то, получились предсказуемые: чем ближе к центру, тем выше уровень цивилизации.

Итак, рейтинг районов выглядит так:

Центральный: 33,5%.

Курчатовский: 21%.

Калининский: 10%.

Тракторозаводский: 5%.

Советский: 5%.

Металлургический: 4,3%.

Ленинский: 2%.

Затруднились ответить: 19%.

Каждый третий житель Челябинска считает самым благоустроенным Центральный район города. Каждый пятый выделил Курчатовский район. На третьем месте — Калининский, его отметил каждый десятый. Ленинский район занял последнее место, хотя в последние годы здесь появились сразу два крупных парка — у пруда «Девичьи слезы» и на озере Смолино — и несколько скверов.

Опрос показал высокий уровень локального патриотизма. Чаще всего челябинцы называли район, в котором они живут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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