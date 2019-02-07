Горожане назвали самый благоустроенный район Челябинска
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, какой район родного города они считают самым благоустроенным, сообщает пресс-служба вуза.
Ответы, в общем-то, получились предсказуемые: чем ближе к центру, тем выше уровень цивилизации.
Итак, рейтинг районов выглядит так:
Центральный: 33,5%.
Курчатовский: 21%.
Калининский: 10%.
Тракторозаводский: 5%.
Советский: 5%.
Металлургический: 4,3%.
Ленинский: 2%.
Затруднились ответить: 19%.
Каждый третий житель Челябинска считает самым благоустроенным Центральный район города. Каждый пятый выделил Курчатовский район. На третьем месте — Калининский, его отметил каждый десятый. Ленинский район занял последнее место, хотя в последние годы здесь появились сразу два крупных парка — у пруда «Девичьи слезы» и на озере Смолино — и несколько скверов.
Опрос показал высокий уровень локального патриотизма. Чаще всего челябинцы называли район, в котором они живут.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU