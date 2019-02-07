2019-02-07T08:05:33+03:00
Общество

Жители Челябинска вывозят за границу даже собак и кошек

В январе из региона сбежали два десятка пушистиков
Лидия ПЕСКОВА
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Куда хозяин, туда и кот. Один на борт, и другой - на борт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.Куда хозяин, туда и кот. Один на борт, и другой - на борт. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.
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В январе 2019 года специалисты оформили 20 справок на вывоз животных из Челябинской области за границу. Все документы подготовлены на четвероногих путешественников — кошек и собак, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Питомцы южноуральцев отправились в Азербайджан, Израиль, Испанию, Италию, США, Германию, Болгарию, Чехию и во Францию. Чтобы вылететь за границу, они сдали анализы, получили прививки и оформили ветеринарный паспорт.

— Чтобы получить ветеринарные сопроводительные документы для вывоза домашних питомцев за рубеж, питомец должен быть клинически здоров и чипирован, а его хозяин — иметь на руках международный паспорт со всеми прививками согласно возрасту. Если собаку или кота не привили от бешенства, путь за границу зверю закрыт, — напоминают в Россельхознадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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