Жители Челябинска вывозят за границу даже собак и кошек
В январе 2019 года специалисты оформили 20 справок на вывоз животных из Челябинской области за границу. Все документы подготовлены на четвероногих путешественников — кошек и собак, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Питомцы южноуральцев отправились в Азербайджан, Израиль, Испанию, Италию, США, Германию, Болгарию, Чехию и во Францию. Чтобы вылететь за границу, они сдали анализы, получили прививки и оформили ветеринарный паспорт.
— Чтобы получить ветеринарные сопроводительные документы для вывоза домашних питомцев за рубеж, питомец должен быть клинически здоров и чипирован, а его хозяин — иметь на руках международный паспорт со всеми прививками согласно возрасту. Если собаку или кота не привили от бешенства, путь за границу зверю закрыт, — напоминают в Россельхознадзоре.
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ИСТОЧНИК KP.RU