Пятилетняя жительница Челябинска получила медаль от создателей Книги рекордов России
Пятилетняя девочка из Челябинска Вероника Кислицына попала в один из вариантов Книги рекордов России. Напомним, нынче в стране их несколько, и ни одна из Книг до сих пор не признана официальной.
Девочка прыгнула в длину места. Ее результат составил 142 сантиметра.
Родители говорят, что кроха любит быть во всем первой. А если что-то у Вероники не получается, она не сдается и идет до конца.
Кстати, этот «рекорд» не первый в биографии активной девочки. До этого она попала на электронные страницы все той же книги, присев за минуту 17 раз. После этого девочка побывала на передаче у Максима Галкина «Лучше всех».
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ИСТОЧНИК KP.RU