Пятилетняя жительница Челябинска получила медаль от создателей Книги рекордов России

СЕГОДНЯ 08:24 2019-02-07T08:24:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятилетняя девочка из Челябинска Вероника Кислицына попала в один из вариантов Книги рекордов России. Напомним, нынче в стране их несколько, и ни одна из Книг до сих пор не признана официальной.

Девочка прыгнула в длину места. Ее результат составил 142 сантиметра.

Родители говорят, что кроха любит быть во всем первой. А если что-то у Вероники не получается, она не сдается и идет до конца.

Кстати, этот «рекорд» не первый в биографии активной девочки. До этого она попала на электронные страницы все той же книги, присев за минуту 17 раз. После этого девочка побывала на передаче у Максима Галкина «Лучше всех».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Липовые рекорды: Челябинскую область облюбовали создатели многочисленных «Книг рекордов России»

Они зарабатывают на желании прославиться (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU