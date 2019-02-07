В сгоревшей кафешке на ЧМЗ мог погибнуть британский кот
Утром в четверг, 7 февраля, неподалеку от автовокзала «Северные ворота», который находится в Металлургическом районе города, загорелось кафе, предлагавшее блюда восточной кухни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
— Павильон, где находилось заведение общепита, полностью был охвачен огнем. Но его уже потушили пожарные. Работники заведения, его посетители, пассажиры, а также автобусы не пострадали, — говорят в МЧС.
Причина пожара пока не ясна. Возможно, где-то замкнуло проводку. Или кто-то в морозы оставил в павильоне в рабочем режиме обогревательные приборы.
Завсегдатаи заведения говорят, что в кафе жил красивый британский кот. Горожане надеются, что он выжил.
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ИСТОЧНИК KP.RU