В сгоревшей кафешке на ЧМЗ мог погибнуть британский кот

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-07T09:22:10+03:00

Судя по фото, сгорело все. Фото: Александр Савельев.

Жители Челябинска, посещавшие заведение раньше, беспокоятся о судьбе животинки

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Утром в четверг, 7 февраля, неподалеку от автовокзала «Северные ворота», который находится в Металлургическом районе города, загорелось кафе, предлагавшее блюда восточной кухни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Павильон, где находилось заведение общепита, полностью был охвачен огнем. Но его уже потушили пожарные. Работники заведения, его посетители, пассажиры, а также автобусы не пострадали, — говорят в МЧС.

Причина пожара пока не ясна. Возможно, где-то замкнуло проводку. Или кто-то в морозы оставил в павильоне в рабочем режиме обогревательные приборы.

Завсегдатаи заведения говорят, что в кафе жил красивый британский кот. Горожане надеются, что он выжил.

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Пожар у автовокзала на ЧМЗ..Видео: Александр Савельев, социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU