2019-02-07T09:22:10+03:00
Общество

В сгоревшей кафешке на ЧМЗ мог погибнуть британский кот

Жители Челябинска, посещавшие заведение раньше, беспокоятся о судьбе животинки
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Судя по фото, сгорело все. Фото: Александр Савельев.Судя по фото, сгорело все. Фото: Александр Савельев.
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 7 февраля, неподалеку от автовокзала «Северные ворота», который находится в Металлургическом районе города, загорелось кафе, предлагавшее блюда восточной кухни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Павильон, где находилось заведение общепита, полностью был охвачен огнем. Но его уже потушили пожарные. Работники заведения, его посетители, пассажиры, а также автобусы не пострадали, — говорят в МЧС.

Причина пожара пока не ясна. Возможно, где-то замкнуло проводку. Или кто-то в морозы оставил в павильоне в рабочем режиме обогревательные приборы.

Завсегдатаи заведения говорят, что в кафе жил красивый британский кот. Горожане надеются, что он выжил.

ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Пожар у автовокзала на ЧМЗ..Видео: Александр Савельев, социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Фура со сгущенкой бесследно исчезла по дороге в Магнитогорск
Бухгалтер украла более 600 тысяч рублей из зарплат школьных учителей в Челябинской области
В детском саду Челябинской области работал судимый дворник
Пятилетняя жительница Челябинска получила медаль от создателей Книги рекордов России
Жители Челябинска вывозят за границу даже собак и кошек
За прописку чужого на своей площади жителям Челябинска грозят три года тюрьмы
Горожане назвали самый благоустроенный район Челябинска
Жители Челябинской области стали реже умирать от туберкулеза
Житель Челябинска заснял на видео мигающее солнце
Житель Челябинска украл металлолом в пункте приема металла, чтобы сдать его туда же
Отмена уроков в Челябинске 7 февраля: школьников опять оставили дома
«Памятник Децлу»: в Челябинске растет рябина Толмацкого
Изобретатель из Челябинска сделал подземный лифт для машины
Таксиста из Кургана будут судить за то, что возил клиента в багажнике
Пенсионный фонд объяснил, почему потребовал у жителя Челябинска вернуть три копейки
Электровоз упал в ствол шахты в Челябинской области