В детском саду Челябинской области работал судимый дворник

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-07T09:51:10+03:00

Один из дворников в детском саду был судимым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начальство знало о прошлом работника, но не спешило его увольнять

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В одном из детских садов Снежинска работал дворник, имевший судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его уволили только после того, как вмешалась прокуратура, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Когда мужчина устраивался на работу, директор попросила его принести справку об отсутствии судимости. Но готовится она месяц. Дворнику разрешили выходить на смены без этого документа. И тем не менее, когда справка пришла, директор не стала увольнять мужчину, — говорят в прокуратуре.

За серьезный проступок заведующую детсадом теперь оштрафуют. А судимого дворника уже уволили.

Еще трое работников детсадов трудили без такой справки в Кыштыме, а один, как оказалось, имел судимость. Его тоже уволят.

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ИСТОЧНИК KP.RU