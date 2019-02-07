В детском саду Челябинской области работал судимый дворник
В одном из детских садов Снежинска работал дворник, имевший судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его уволили только после того, как вмешалась прокуратура, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— Когда мужчина устраивался на работу, директор попросила его принести справку об отсутствии судимости. Но готовится она месяц. Дворнику разрешили выходить на смены без этого документа. И тем не менее, когда справка пришла, директор не стала увольнять мужчину, — говорят в прокуратуре.
За серьезный проступок заведующую детсадом теперь оштрафуют. А судимого дворника уже уволили.
Еще трое работников детсадов трудили без такой справки в Кыштыме, а один, как оказалось, имел судимость. Его тоже уволят.
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ИСТОЧНИК KP.RU