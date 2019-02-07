2019-02-07T09:51:10+03:00
Общество

В детском саду Челябинской области работал судимый дворник

Начальство знало о прошлом работника, но не спешило его увольнять
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Один из дворников в детском саду был судимым.Один из дворников в детском саду был судимым.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В одном из детских садов Снежинска работал дворник, имевший судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его уволили только после того, как вмешалась прокуратура, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Когда мужчина устраивался на работу, директор попросила его принести справку об отсутствии судимости. Но готовится она месяц. Дворнику разрешили выходить на смены без этого документа. И тем не менее, когда справка пришла, директор не стала увольнять мужчину, — говорят в прокуратуре.

За серьезный проступок заведующую детсадом теперь оштрафуют. А судимого дворника уже уволили.

Еще трое работников детсадов трудили без такой справки в Кыштыме, а один, как оказалось, имел судимость. Его тоже уволят.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Фура со сгущенкой бесследно исчезла по дороге в Магнитогорск
Бухгалтер украла более 600 тысяч рублей из зарплат школьных учителей в Челябинской области
В сгоревшей кафешке на ЧМЗ мог погибнуть британский кот
Пятилетняя жительница Челябинска получила медаль от создателей Книги рекордов России
Жители Челябинска вывозят за границу даже собак и кошек
За прописку чужого на своей площади жителям Челябинска грозят три года тюрьмы
Горожане назвали самый благоустроенный район Челябинска
Жители Челябинской области стали реже умирать от туберкулеза
Житель Челябинска заснял на видео мигающее солнце
Житель Челябинска украл металлолом в пункте приема металла, чтобы сдать его туда же
Отмена уроков в Челябинске 7 февраля: школьников опять оставили дома
«Памятник Децлу»: в Челябинске растет рябина Толмацкого
Изобретатель из Челябинска сделал подземный лифт для машины
Таксиста из Кургана будут судить за то, что возил клиента в багажнике
Пенсионный фонд объяснил, почему потребовал у жителя Челябинска вернуть три копейки
Электровоз упал в ствол шахты в Челябинской области