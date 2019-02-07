2019-02-07T10:04:31+03:00
Происшествия

Бухгалтер украла более 600 тысяч рублей из зарплат школьных учителей в Челябинской области

Лидия ПЕСКОВА
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Начисляя зарплату, бухгалтер не забывала и про себя.Начисляя зарплату, бухгалтер не забывала и про себя.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Предприимчивая бухгалтер работала в управлении образования Верхнеуральского района. Три года подряд женщина воровала деньги учителей, перечисляя весомые суммы на собственный расчетный счет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— При начислении зарплаты работникам местных школ бухгалтер вносила недостоверные сведения в реестры по зачислению денежных средств, указывая свои личные данные и суммы к оплате, — говорят в прокуратуре.

В общей сложности женщина положила в свой кошелек 618 тысяч рублей. Эти деньги бессовестная гражданка потратила по своему усмотрению.

Женщине предъявлен иск о возмещении ущерба бюджету. Уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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