Бухгалтер украла более 600 тысяч рублей из зарплат школьных учителей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-07T10:04:31+03:00

Начисляя зарплату, бухгалтер не забывала и про себя. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Изменить размер текста: A A

Предприимчивая бухгалтер работала в управлении образования Верхнеуральского района. Три года подряд женщина воровала деньги учителей, перечисляя весомые суммы на собственный расчетный счет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— При начислении зарплаты работникам местных школ бухгалтер вносила недостоверные сведения в реестры по зачислению денежных средств, указывая свои личные данные и суммы к оплате, — говорят в прокуратуре.

В общей сложности женщина положила в свой кошелек 618 тысяч рублей. Эти деньги бессовестная гражданка потратила по своему усмотрению.

Женщине предъявлен иск о возмещении ущерба бюджету. Уголовное дело о хищении денег в особо крупном размере направлено в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU