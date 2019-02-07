В горящем торговом павильоне на ЧМЗ чуть было не взорвались газовые баллоны
В четверг, 7 февраля, на ЧМЗ загорелся просторный торговый павильон, где находились две точки общепита и шла торговля овощами. Пожарные прибыли к месту ЧП через десять минут после того, как сигнал о бедствии получил дежурный. Они не только локализовали и потушили пламя. Пожарные предотвратили взрыв газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
— Павильон был охвачен огнем. Наблюдалось сильное задымление. Однако для соседних зданий ничего не угрожало, — говорят в МЧС. — В момент возгорания в павильоне никого не было. Но существовала реальная угроза взрыва: при тушении пожара были обнаружены несколько газовых баллонов, которые сотрудники МЧС эвакуировали на безопасное расстояние.
В настоящее время на месте работают дознаватели. Они должны докопаться до причины пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU