В горящем торговом павильоне на ЧМЗ чуть было не взорвались газовые баллоны

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-07T11:27:12+03:00

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В четверг, 7 февраля, на ЧМЗ загорелся просторный торговый павильон, где находились две точки общепита и шла торговля овощами. Пожарные прибыли к месту ЧП через десять минут после того, как сигнал о бедствии получил дежурный. Они не только локализовали и потушили пламя. Пожарные предотвратили взрыв газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Павильон был охвачен огнем. Наблюдалось сильное задымление. Однако для соседних зданий ничего не угрожало, — говорят в МЧС. — В момент возгорания в павильоне никого не было. Но существовала реальная угроза взрыва: при тушении пожара были обнаружены несколько газовых баллонов, которые сотрудники МЧС эвакуировали на безопасное расстояние.

В настоящее время на месте работают дознаватели. Они должны докопаться до причины пожара.

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Пожар у автовокзала на ЧМЗ..Видео: Александр Савельев, социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU