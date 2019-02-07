2019-02-07T12:03:58+03:00
Происшествия

«Провел на морозе шесть часов»: В Челябинской области спасли от замерзания автостопщика, заблудившегося на трассе

Парень сейчас в больнице
Валентина ВАГАНОВА
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Автостопщик получил легкое обморожение рук и ног.Автостопщик получил легкое обморожение рук и ног.Фото: Александр ГЛУЗ
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Житель Курганской области едва не погиб в 30-градусный мороз. 21-летний парень приехал в Бакал работать, обратно домой собирался добраться на попутках. У местного жителя спросил короткую дорогу к трассе М5 и отправился в путь.

Через пару часов дошел до развилки, но свернул не туда и заблудился. Несколько часов парень пытался найти нужную дорогу, когда понял, что окончательно заплутал и начинает замерзать, позвонил спасателям.

— Зарядка телефона заканчивалась, и сразу после разговора с диспетчером связь оборвалась… К счастью, парень успел назвать свое примерное местоположение. На его поиски немедленно отправилось отделение 122-й части. К прочесыванию территории подключились полиция и местные охотники, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Автостопщика обнаружили через 1 час 20 минут. Он получил легкое обморожение рук и ног. В общей сложности, курганец провел на морозе шесть часов. Пожарные обогрели его и доставили в бакальскую медсанчасть. Сейчас он в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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