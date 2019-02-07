Автономное плавание. На озере под Челябинском зимует лебедь

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-07T14:21:37+03:00

Даже нынешний трескучий мороз не согнал «полярника» с воды

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Место его зимовки челябинские орнитологи держат в большом секрете. Чтобы браконьеры не выследили белоснежную птицу. Почему лебедь остался зимовать на Южном Урале, не улетел в теплые края — неизвестно.

— Когда мы обнаружили его в ноябре на воде, решили: ранен, болен. Попытались отловить, чтобы отправить к ветеринару на осмотр. Но птица так резво от нас убегала, уплывала, улетала, что стало ясно: нормально себя чувствует. С тех пор с инспекторами министерства экологии Челябинской области мы его навещаем. Он людей боится. Это хорошо, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель Челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

Боялись орнитологи за зимовщика недаром: сейчас на водоеме мороз трещал под -33 градуса. Птица должна максимально сберегать силы, меньше плавать. Лебедь часто хохлится на берегу, прячет голову под крыло. Озеро, кстати, полностью не замерзло.

Чем питается птица, если вокруг снег и лед? Выуживает из полыньи рачков, рыбку, водоросли. Держится. Молодец.

— Через полтора месяца прилетят лебеди, и вынужденное одиночество нашего «полярника» закончится, — говорит Чухарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU