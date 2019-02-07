Опять метель! На Челябинск надвигается большой снег

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-07T15:12:06+03:00

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Вынужденные каникулы челябинских школьников заканчиваются. Сильные морозы отступят, и на смену «радикальному минусу» придет циклон с метелями. Большой снег на Южный Урал придет уже в ночь на пятницу, 8 февраля. Заносы, гололед, сильный порывистый ветер — вот что нас ожидает.

По данным сайта chelpogoda.ru, в пятницу, 8 февраля, в Челябинске ожидается -21, -23 градуса. Днем — 12, -14 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, с отдельными порывами до 14 м/с.

Метель завьюжит той же ночью, 8 февраля, и продолжится днем.

В субботу, 9 февраля, дневная температура в Челябинске не опустится ниже -12 градусов. В ночь на воскресенье, 10 февраля, ожидается -19 -21. Днем — вообще «жара»: -8 -10 градусов. Небольшой снег.

В начале следующей недели ожидается -4-6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU