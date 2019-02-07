На смену сильным морозам в Челябинск идут метели
Экстремальные морозы на Южном Урале вот-вот закончатся, а на смену им придут метели, сообщает Челябинский гидрометцентр.
Уже ближайшая ночь на пятницу, 8 февраля, обещает значительное потепление, днем температура и вовсе не опустится ниже -15 градусов.
Итак, в пятницу, 8 февраля: ночью по области до -23 градусов, днем -9…-14 градусов. Днем будет снежным, вероятны метели, а на дорогах сохраняется гололедица.
В субботу, 9 февраля, и в воскресенье, 10 февраля: до -14…-19 градусов ночью (по области при прояснениях до -26) и до -7…-12 днем. Небольшой снег, уже без метелей.
Следующая неделя обещает быть теплой. Так, в Челябинске может потеплеть до -4 градусов днем и до -14 ночами. Снегопадов, скорее всего, не будет. И к Дню Святого Валентина жителей области может порадовать оттепель.
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ИСТОЧНИК KP.RU