2019-02-07T16:14:12+03:00
Общество

На смену сильным морозам в Челябинск идут метели

А на следующей неделе ждем оттепель
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Область заметет в пятницу.Область заметет в пятницу.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Экстремальные морозы на Южном Урале вот-вот закончатся, а на смену им придут метели, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Уже ближайшая ночь на пятницу, 8 февраля, обещает значительное потепление, днем температура и вовсе не опустится ниже -15 градусов.

Итак, в пятницу, 8 февраля: ночью по области до -23 градусов, днем -9…-14 градусов. Днем будет снежным, вероятны метели, а на дорогах сохраняется гололедица.

В субботу, 9 февраля, и в воскресенье, 10 февраля: до -14…-19 градусов ночью (по области при прояснениях до -26) и до -7…-12 днем. Небольшой снег, уже без метелей.

Следующая неделя обещает быть теплой. Так, в Челябинске может потеплеть до -4 градусов днем и до -14 ночами. Снегопадов, скорее всего, не будет. И к Дню Святого Валентина жителей области может порадовать оттепель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тест на ВИЧ в Челябинске бесплатно и анонимно: горожан ждут в центре города
За ложное сообщение о готовящемся теракте в Магнитогорске накажут пенсионерку
Опять метель! На Челябинск надвигается большой снег
Автономное плавание. На озере под Челябинском зимует лебедь
«Провел на морозе шесть часов»: в Челябинской области спасли от замерзания автостопщика, заблудившегося на трассе
В горящем торговом павильоне на ЧМЗ чуть было не взорвались газовые баллоны
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Фура со сгущенкой бесследно исчезла по дороге в Магнитогорск
Бухгалтер украла более 600 тысяч рублей из зарплат школьных учителей в Челябинской области
В детском саду Челябинской области работал судимый дворник
В сгоревшей кафешке на ЧМЗ мог погибнуть британский кот
Пятилетняя жительница Челябинска получила медаль от создателей Книги рекордов России
Жители Челябинска вывозят за границу даже собак и кошек
За прописку чужого на своей площади жителям Челябинска грозят три года тюрьмы
Горожане назвали самый благоустроенный район Челябинска
Жители Челябинской области стали реже умирать от туберкулеза
Житель Челябинска заснял на видео мигающее солнце
Житель Челябинска украл металлолом в пункте приема металла, чтобы сдать его туда же
Отмена уроков в Челябинске 7 февраля: школьников опять оставили дома
«Памятник Децлу»: в Челябинске растет рябина Толмацкого
Изобретатель из Челябинска сделал подземный лифт для машины
Таксиста из Кургана будут судить за то, что возил клиента в багажнике
Пенсионный фонд объяснил, почему потребовал у жителя Челябинска вернуть три копейки
Электровоз упал в ствол шахты в Челябинской области