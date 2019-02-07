2019-02-07T15:53:47+03:00
Общество

За ложное сообщение о готовящемся теракте в Магнитогорске накажут пенсионерку

Женщина с больной фантазией взбудоражила город накануне
Лидия ПЕСКОВА
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Звонившую в дежурную часть нашли по горячим следам.Звонившую в дежурную часть нашли по горячим следам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В среду, 6 февраля, в дежурную часть Магнитогорска поступило сообщение о готовящемся теракте. В тот же вечер полиция установила личность звонившего человека. Им оказалась 66-летняя жительница Магнитки, сообщает пресс-служба городского УМВД.

— Сейчас проводится проверка этого случая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За заведомо ложное сообщение о теракте пенсионерке грозит серьезное наказание — до пяти лет тюрьмы, — замечают в пресс-службе.

21 января этого года жители Магнитогорска получили массовую рассылку сообщений с предупреждением о бомбах, заложенных в больницах, школах и в торгово-развлекательных центрах. Взрывные устройства тогда не обнаружили, но среди горожан началась паника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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