2019-02-07T16:05:39+03:00
Общество

Тест на ВИЧ в Челябинске бесплатно и анонимно: горожан ждут в центре города

Уже сто человек проверили свой ВИЧ-статус. Адрес и телефон
Лидия ПЕСКОВА
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Проверить свой ВИЧ-статус можно за 15 минут.Проверить свой ВИЧ-статус можно за 15 минут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В центре Челябинска уже несколько месяцев работает анонимный бесплатный кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ. Он открыт общественным центром «Есть мнение», но работает при поддержке властей и медиков региона. На днях здесь приняли сотого посетителя, сообщает пресс-служба областного минздрава.

— Кабинет принимает всех желающих. Здесь можно получить консультацию по вопросам ВИЧ/СПИД, а главное — пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Все услуги кабинета для посетителей бесплатны, анонимны и конфиденциальны, — говорят в ведомстве.

Кабинет работает в вечернее время по адресу ул. Курчатова, 26, 2 этаж, по вторникам и субботам с 17.00 до 20.00. Тел. 250-50-49.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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