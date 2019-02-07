Мать, избивавшую новорожденного сына в больнице Челябинска, поместили в психушку

СЕГОДНЯ 19:03 2019-02-07T19:03:15+03:00

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Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью трехмесячного мальчика, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

Речь идет о ребенке, которого в стенах Челябинской областной детской больницы избивала мать. Младенец попал в больницу после того, как родная мать уронила его дома в Магнитогорске. Однако следствие не исключает, что серьезную травму ребенок мог получить другим способом — криминальным. Отец или мать могли бросить или ударить ребенка сознательно в порыве гнева.

Про издевательства в стенах больницы родители других малышей рассказали в социальных сетях. Фото: социальные сети.

— В настоящее время ребенок находится в больнице с отцом. Мать оштрафована за побои в больнице и помещена в психиатрическое отделение специализированного лечебного учреждения. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. В рамках уголовного дела будут установлены истинные причины травмы, — говорят в Следственном комитете.

Также проводится доследственная проверка в отношении врачей больницы, не принявших мер по защите малолетнего пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU