Отмена уроков в Челябинске 8 февраля: морозные каникулы закончились

СЕГОДНЯ 03:17 2019-02-08T03:17:07+03:00

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Сегодня, 8 февраля, уроки в Челябинске ни у кого не отменили. В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что занятия проводятся в обычном режиме. Погода взяла курс на потепление.

Сегодня утром за окном всего -18 градусов. Что после вчерашних -28 воспринимается почти по-весеннему. А днем и подано согреемся — обещают -11. Однако, вместе с потеплением к нам снова приходит сильный снегопад.

По прогнозам синоптиков больше этой зимой морозов не ожидается. В грядущие выходные воздух прогреется до -3, а в середине февраля нас ожидает 0 градусов Цельсия. Минимально температура в феврале опустится до -13.

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ИСТОЧНИК KP.RU