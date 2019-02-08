В Челябинской области пассажиров маршруток пугают вежливые водители

СЕГОДНЯ 04:35 2019-02-08T04:49:37+03:00

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Жительница Челябинской области рассказала в соцсетях, что нашла самого вежливого водителя маршрутного такси.

— Сегодня поехала домой не по своему маршруту, и была очень приятно удивлена. Такого любезного водителя я ни разу не встречала. «Пожалуйста», «будьте добры», «всего Вам хорошего». Все эти и другие вежливые выражения я услышала за какие-то 10 минут поездки. Даже настроение поднялось после тяжелой рабочей смены, — рассказала женщина.

Ее приятно удивил маршрут №39 в Магнитогорске. Подписчики группы «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК также отметили маршрутки №1, 10, 50 и 45.

А еще оказалось, что вежливость водителей маршруток многих настораживает и даже… пугает.

— Пару месяцев назад была дико удивлена. Маршрутка №1. На входе — «Здравствуйте», «Проходите, пожалуйста». Я даже растерялась. Женщина на следующей остановке зашла, водитель с ней поздоровался — она обалдела, даже не сказала ничего, оглядывалась на него периодически с круглыми глазами. Вот это о чем говорит? Что мы настолько отвыкли от элементарного уважительного отношения, что воспринимаем это как дикость и что-то странное. А если бы такое чаще происходило, у всех бы лучи добра из-под шапок светили! — прокомментировала Сандра Солнцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU