В Кургане о камерах на дорогах предупреждают матерные таблички

СЕГОДНЯ 05:02 2019-02-08T05:05:36+03:00

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В группе «Интересный Курган» в ВК выложили фото самодельной таблички, предупреждающей о том, что поблизости находится тренога. Так называют мобильное устройство фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На картонке, скотчем примотанной к столбу написано матерное слово и «камера». Такая табличка висит в третьем микрорайоне Кургана.

На самом деле в Зауралье подобные вещи уже никого не удивляют. Мы неоднократно писали о борьбе здешних автомобилистов с треногами. В отличие от фиксированных камер, они неприметны и появляются в самых неожиданных местах. Многие водители считают, что цель таких камер — исключительно заработать на водителях, а не улучшить дорожную ситуацию.

— Нормально обозначать их стали! Поддерживаю. Надо побольше таких табличек в городе поставить, — комментируют под фото подписчики группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU