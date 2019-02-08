Чтобы помнили. С момента трагедии в Магнитогорске минуло 40 дней
Быстро летит время. Еще очень остра в сердцах боль по погибшим при взрыве в доме по пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. А с момента трагедии, случившейся ранним морозным утром 31 декабря, прошло уже 40 дней.
В пятницу, 8 февраля, память 39 погибших под обломками подъезда №7 увековечат панихидой, будет совершена Божественная литургия. Служба пройдет в кафедральном соборе Вознесения Христова.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Челябинской епархии, богослужение проведет митрополит Челябинский и Миасский Григорий.
Служба начнется в 9.00. После заупокойная пития будет совершена у дома №164.
Специально для службы в Магнитогорск из Москвы доставлена мироточивая Семистрельная икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец».
«Комсомолка» сообщала о том, что после чудовищного взрыва на стене искореженного жилища уцелела иконка «Умягчение злых сердец». Для верующих, потрясенных случившимся, эта новость стала маячком надежды. Икона — это образ заступницы людей, помогающей в нужде и болезнях.
В кафедральном соборе, к слову, во время службы будет два образа — мироточивый, из Москвы, и иконка со стены уничтоженной квартиры. Этот же образ в страшные январские дни подарили спасателю Петру Гриценко, который вытащил из-под завалов 11-месячного Ванечку Фокина.
Спасателю Петру Гриценко подарили образ Богоматери-заступницы. Коллаж из фото Ильи Московца/ТАСС и Артема Ибрагимова
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»