Чтобы помнили. С момента трагедии в Магнитогорске минуло 40 дней

СЕГОДНЯ 05:59 2019-02-08T06:24:49+03:00

Во время богослужения в храме будет два образа - мироточивый, из Москвы, и иконка, уцелевшая на стене рухнувшей квартиры. Фото: vc.com

Через час в кафедральном соборе Вознесения Христова совершится Божественная литургия по погибшим

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Быстро летит время. Еще очень остра в сердцах боль по погибшим при взрыве в доме по пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. А с момента трагедии, случившейся ранним морозным утром 31 декабря, прошло уже 40 дней.

В пятницу, 8 февраля, память 39 погибших под обломками подъезда №7 увековечат панихидой, будет совершена Божественная литургия. Служба пройдет в кафедральном соборе Вознесения Христова.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Челябинской епархии, богослужение проведет митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Служба начнется в 9.00. После заупокойная пития будет совершена у дома №164.

Специально для службы в Магнитогорск из Москвы доставлена мироточивая Семистрельная икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец».

«Комсомолка» сообщала о том, что после чудовищного взрыва на стене искореженного жилища уцелела иконка «Умягчение злых сердец». Для верующих, потрясенных случившимся, эта новость стала маячком надежды. Икона — это образ заступницы людей, помогающей в нужде и болезнях.

В кафедральном соборе, к слову, во время службы будет два образа — мироточивый, из Москвы, и иконка со стены уничтоженной квартиры. Этот же образ в страшные январские дни подарили спасателю Петру Гриценко, который вытащил из-под завалов 11-месячного Ванечку Фокина.

Спасателю Петру Гриценко подарили образ Богоматери-заступницы. Коллаж из фото Ильи Московца/ТАСС и Артема Ибрагимова

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